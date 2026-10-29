Генералу РФ родом з Чугуєва висунуте звинувачення в наказі про знищення музею Сковороди

Російському генерал-лейтенанту, командувачеві 6-ї армії Військово-повітряних сил і Протиповітряної оборони Західного військового округу збройних сил РФ, уродженцю міста Чугуїв Харківської області висунуте звинувачення у відданні наказу на ракетний удар по Національному літературно-меморіальному музею Григорія Сковороди в селі Сковородинівка Богодухівського району.

"23 жовтня 2026 року прокурори Офісу генерального прокурора затвердили щодо російського генерал-лейтенанта обвинувальний акт за порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного слідчого управління СБУ. Обвинуваченому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі", – повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, російський командувач діяв за попередньою змовою з іншими особами та свідомо обрав ціллю об'єкт культурної спадщини України, який перебуває під захистом міжнародного гуманітарного права.

"Достовірно знаючи, що музей не є військовим об'єктом, генерал-лейтенант не пізніше 6 травня 2022 року віддав бойовий наказ підпорядкованому командиру 105-ї авіаційної дивізії завдати по ньому ракетного удару. Слідство встановило ланцюг передачі цього наказу від командувача армії через командира авіадивізії до командира винищувального авіаполку. Обвинувальні акти щодо двох останніх уже скеровано до суду", – йдеться в повідомленні.

6 травня 2022 року о 23:30 російський винищувач Су-35С із повітряного простору Харківщини атакував протикорабельною ракетою Х-35 музей, який містився в будівлі історичного маєтку XVIII століття, у якому Григорій Сковорода провів останні роки життя. Поруч із ним філософа було вперше поховано.

"Унаслідок атаки поранено цивільну особу, яка залишилася охороняти музей. Повністю зруйновано дах і перекриття, пошкоджено стіни, віконні та дверні прорізи, інженерні комунікації й частину музейної експозиції. Будівля перебуває в аварійному стані, що унеможливлює її безпечну експлуатацію. За версією слідства, удар був умисним і спрямованим на знищення об'єкта, який має значну культурну цінність для українського народу", – повідомили в Офісі генпрокурора.

Повідомляється, що станом на вересень 2026 року внаслідок дій російських військових пошкоджено або знищено 2 тис 161 пам'ятку культурної спадщини України. Серед пошкоджених і зруйнованих – 104 пам'ятки культурної спадщини на територіях, внесених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО: 44 – в Одесі, 58 – у Львові, одна – у Києві та одна – на території Києво-Печерської лаври.