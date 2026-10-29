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СБУ затримала коригувальника російських атак по київських ТЕЦ

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СБУ затримала коригувальника російських атак по київських ТЕЦ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Київщині ще одного російського агента – водія логістичної компанії, який на замовлення ФСБ коригував удари по місцевих енергооб'єктах, повідомляє СБУ.

"Серед основних "цілей" ворога були теплоелектроцентралі столичного регіону, які відновлювали свою роботу після попередніх обстрілів", – йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в четвер.

За даними СБУ, щоб з'ясувати поточний стан енергетичної інфраструктури, фігурант під виглядом робочих поїздок об'їжджав периметри станцій та фіксував їхні фасади на телефонну камеру.

"Потім він повертався додому, узагальнював відзняті файли, "прив'язував" їх до координат на гугл-картах та з власними коментарями готував до відправлення куратору від фсб", – зазначається в повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували, як агент за кермом вантажівки розвідував стан відновлювальних робіт на енергоблоці місцевої ТЕЦ, і затримали його на підготовці "звіту" для ворога.

Як з'ясувало розслідування, фігурант потрапив до уваги ворога, коли публікував антиукраїнські коментарі в телеграм-каналах.

"Після вербування він контактував з фсб через спеціально створений чат-бот, який російська спецслужба використовує для збору розвідданих", – уточнюють в українській спецслужбі.

Крім коригування ударів по енергооб'єктах, агент відстежував для РФ пункти розташування ремонтних баз Сил оборони.

Під час обшуків у затриманого вилучено два мобільних телефони, один із яких він намагався знищити, щоб приховати докази роботи на окупантів.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Автори

Кореспондент · правоохоронні органи та суди, відділ політики
Редактор · Політичні новини
#київ #коригувальник #тец
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