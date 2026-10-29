Польща передасть Україні два МіГ-29

Польща передасть Україні два літаки МіГ-29 в рамках чергової допомоги, вартість якої становить близько 50 млн євро. Окрім винищувачів, також будуть передані боєприпаси, повідомляє Rzeczpospolita.

"Найближчим часом. Таке рішення ухвалено, і два МіГ-29 будуть передані", – заявив директор Департаменту стратегії та оборонного планування Міністерства оборони Польщі Даріуш Луковський.

За наявною інформацією, у одного з літаків які будуть передані Україні вже закінчився термін експлуатації, однак другий літак в робочому стані.

Окрім літаків Польща передасть Україні також партію артилерійських боєприпасів калібру 155 мм та 152 мм, бойові патрони калібру 20 на 102 мм для шестиствольних гармат літаків F-16, за допомогою яких збиваються, зокрема, російські безпілотні кораблі, а також ракетні снаряди для зенітних комплексів короткого радіусу дії Piorun.

"Польща готує черговий пакет допомоги для України. Межа обсягу підтримки визначається безпекою польської держави та ресурсами збройних сил, які встановлює начальник Генерального штабу. Як повідомив керівник Міністерства оборони, ми готуємо допомогу, що включає техніку, яка виходить з експлуатації у польських Збройних силах (у неї закінчується ресурс), тобто таку, яка не використовується польською армією, але може бути корисною в Україні", – заявило міністерство оборони Польщі у відповідь на запит видання.