Одна людина загинула, ще 8 людей постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 19 населених пунктах області, одна людина загинула, ще 8 постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Харків загинув 38-річний чоловік, зазнали поранень чоловіки 46, 55, 41 років та 48-річна жінка, отримала гостру реакцію на стрес 72-річна жінка; у сел. Мала Данилівка поранено 42-річну жінку і 13-річну дівчинку; у сел. Старий Салтів зазнав поранень 75-річний чоловік', – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.