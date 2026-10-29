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Журналісти Newsmax фіксуватимуть гуманітарну місію в Олешках – Меланія Трамп

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Журналісти Newsmax фіксуватимуть гуманітарну місію в Олешках – Меланія Трамп
Фото: Reuters

Четверо американських журналістів видання Newsmax перебуватимуть безпосередньо в окупованих Олешках, щоб документувати гуманітарну місію, повідомила перша леді США Меланія Трамп.

"Виступаючи в ролі нейтральних спостерігачів, вони здійснюватимуть незалежну фіксацію та забезпечать постійне документування цієї історичної гуманітарної місії", – написала Трамп в соцмережі Х.

Журналісти працюватимуть разом із російськими та українськими керівниками гуманітарних ініціатив.

Як повідомлялося, за даними Fox News, гуманітарну операцію в Олешках узгодили за посередництва Меланії Трамп. Угоду 23 жовтня підписали Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець і російська омбудсменка Яна Лантратова. Режим тиші в районі Олешок почав діяти у вівторок, місія триватиме близько тижня.

 

#трамп #місія #сша #олешки
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