Журналісти Newsmax фіксуватимуть гуманітарну місію в Олешках – Меланія Трамп

Четверо американських журналістів видання Newsmax перебуватимуть безпосередньо в окупованих Олешках, щоб документувати гуманітарну місію, повідомила перша леді США Меланія Трамп.

"Виступаючи в ролі нейтральних спостерігачів, вони здійснюватимуть незалежну фіксацію та забезпечать постійне документування цієї історичної гуманітарної місії", – написала Трамп в соцмережі Х.

Журналісти працюватимуть разом із російськими та українськими керівниками гуманітарних ініціатив.

Як повідомлялося, за даними Fox News, гуманітарну операцію в Олешках узгодили за посередництва Меланії Трамп. Угоду 23 жовтня підписали Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець і російська омбудсменка Яна Лантратова. Режим тиші в районі Олешок почав діяти у вівторок, місія триватиме близько тижня.