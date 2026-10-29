Пентагон відмовився розслідувати обмеження Starlink і Starshield в Україні – ЗМІ

Офіс генерального інспектора Міністерства оборони США відмовився розслідувати обмеження роботи Starlink і Starshield в Україні попри запити обох партій Сенату США, повідомляє The Washington Post.

Як заявила речниця офісу Моллі Гелперн, контролюючий орган "ретельно розглянув запит Конгресу і дійшов висновку, що порушені питання доцільніше вирішувати самому Департаменту", маючи на увазі Пентагон.

"Якщо з'явиться нова інформація, ми можемо переглянути це рішення", – додала вона.

Зазначається, що до генерального інспектора зверталися дев'ятеро законодавців. Вони просили з'ясувати, чи давали посадовці Пентагону або інших відомств США вказівки чи дозволи на зміни в обміні розвідданими, системах оповіщення або роботі Starlink і Starshield в Україні, а також чи знали про такі зміни заздалегідь.

За словами помічника одного із законодавців, у Конгресі хочуть з'ясувати, чи були причетні до обмежень представники уряду США і чи не скористався Ілон Маск певною "лазівкою" в системі.

Як зазначає видання, адміністрація президента Дональда Трампа давала плутані, а часом і суперечливі пояснення щодо того, хто стояв за рішенням. Маск визнав, що SpaceX обмежила роботу Starlink в Україні, звинувативши її в порушенні умов надання послуг, але стверджував, що зміни в Starshield контролює уряд США. Трамп заявив, що не віддавав розпоряджень про обмеження, тоді як віцепрезидент Джей Ді Венс натякнув на координацію дій між Білим домом і Маском.

Як повідомлялось, у ніч на 14 жовтня українські військові зафіксували обмеження роботи терміналів Starshield – військової версії супутникового зв'язку Starlink. За даними джерел "Інтерфакс-Україна" в Міністерстві оборони, термінали втрачали зв'язок під час руху на швидкості понад встановлений поріг, який на різному обладнанні становив приблизно 72-161 км/год. Це ускладнило виконання завдань безпілотниками-перехоплювачами та ударними БпЛА, а також логістику, розвідку й ретрансляцію зв'язку. Міноборони проводило консультації зі США, SpaceX і партнерами по НАТО та перевіряло резервні канали зв'язку.

24 жовтня міністр оборони України Євгеній Хмара повідомив, що системи моніторингу Міністерства оборони фіксують відновлення швидкості Starlink/Starshield.