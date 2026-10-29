ППО знешкодила 97 із 112 ворожих дронів, зафіксовано влучання на семи локаціях – Повітряні сили

Сили ППО вночі збили або подавили 97 із 112 російських ударних дронів, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях", – йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил, з 18:00 28 жовтня Росія атакувала Україну 112 ударними БпЛА типу Shahed (40 із них реактивні), "Гербера" та дронами-імітаторами "Пародія" з напрямків Орла, Міллерова та окупованого Донецька. Серед знешкоджених – 30 реактивних дронів.

Атака триває, в повітрі залишаються близько семи ударних безпілотників.