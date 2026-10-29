Втрати РФ за добу склали 1560 військових і 25 артсистем – Генштаб

Сили оборони України за минулу добу знешкодили 1560 російських військових, знищили 1614 безпілотників, 272 одиниці автотехніки, 25 артилерійських систем, п'ять бойових броньованих машин, чотири РСЗВ, чотири наземні роботизовані комплекси, танк і одиницю спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Особовий склад: близько 1 584 910 (+1 560) осіб", – йдеться в повідомленні Генштабу.

Також підтверджено знищення ще одного російського літака за попередній період.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 12 449 танків, 25 614 бойових броньованих машин, 51 699 артсистем, 2245 РСЗВ, 1727 засобів ППО, 450 літаків, 356 гелікоптерів, 3036 наземних роботизованих комплексів, 587 409 БпЛА, 5140 крилатих ракет, 35 кораблів і катерів, два підводні човни, 168 010 одиниць автомобільної техніки та 4860 одиниць спецтехніки.

Дані уточнюються.