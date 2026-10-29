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Поріг боргу за комуналку, через який можуть забрати єдине житло, зріс до понад 430 тис. грн – Мін'юст

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З 23 жовтня в Україні діє підвищений поріг боргу за комунальні послуги, за який можуть забрати єдине житло: замість 170 тис. грн він становить понад 430 тис. грн, повідомляє Міністерство юстиції.

"Отже, щоб у тебе забрали єдине житло, потрібно дуже постаратися накопичити борги за комуналку. Таких комунальних боржників буквально одиниці. Тобто за комунальні борги у 99,999% випадків єдине житло забирати не будуть. Тут я хочу заспокоїти людей", – цитує відомство заступника міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрія Гайченка.

Відповідні положення передбачені законом №4833-IX. За розрахунками Мін'юсту, за щомісячної плати за комунальні послуги 6 тис. грн для накопичення такого боргу знадобиться шість років несплати. Водночас навіть перевищення цієї суми не означає автоматичного стягнення житла.

Закон також гарантує додатковий захист єдиного житла військовослужбовців, а для боржників за житлово-комунальні послуги на територіях активних бойових дій і тимчасово окупованих територіях – окремі гарантії під час виконавчого провадження.

Джерело: https://t.me/minjustofficial/7120

#комуналка #мінюст #борги
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