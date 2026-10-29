Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Сумщина спрямувала 2,4 млн грн на станції керування дронами для 8-го корпусу ДШВ – Григоров

1 хв читати
Додати як джерело

З обласного бюджету Сумщини спрямували 2,4 млн грн на придбання чотирьох комплектів станцій керування безпілотниками для бійців 8-го корпусу Десантно-штурмових військ, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Ця допомога – результат прямої комунікації з військовими та реагування на їхні потреби. І цю роботу ми продовжуємо системно", – написав він у телеграмі.

За словами Григорова, перший комплект обладнання вже надійшов і військові беруть його в роботу. Він допомагатиме підрозділу ефективніше виконувати завдання з протиповітряної оборони та розвідки.

Обладнання закупили на запит бійців корпусу.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/3514?single=

#сумська #допомога #бійці
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Україна очікує за кілька днів результатів роботи над гуманітарним розблокуванням Олешок - Зеленський

Україна очікує за кілька днів результатів роботи над гуманітарним розблокуванням Олешок - Зеленський

Україна працює над гуманітарним розблокуванням тимчасово окупованих Олешок Херсонської області, очікує побачити результат за кілька днів, заявив през…

Читати