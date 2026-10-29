Сумщина спрямувала 2,4 млн грн на станції керування дронами для 8-го корпусу ДШВ – Григоров

З обласного бюджету Сумщини спрямували 2,4 млн грн на придбання чотирьох комплектів станцій керування безпілотниками для бійців 8-го корпусу Десантно-штурмових військ, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Ця допомога – результат прямої комунікації з військовими та реагування на їхні потреби. І цю роботу ми продовжуємо системно", – написав він у телеграмі.

За словами Григорова, перший комплект обладнання вже надійшов і військові беруть його в роботу. Він допомагатиме підрозділу ефективніше виконувати завдання з протиповітряної оборони та розвідки.

Обладнання закупили на запит бійців корпусу.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/3514?single=