Понад 90% фінів вважають гуманітарну допомогу Україні важливою – Сибіга

Понад 90% фінів вважають гуманітарну допомогу Україні важливою, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга з посиланням на опитування МЗС Фінляндії.

"Нам надзвичайно пощастило мати таку потужну підтримку", – зазначив він.

Сибіга відвідав логістичний центр, яким опікується Асоціація українців у Фінляндії. За його словами, команда центру вже доправила в Україну понад 1600 тонн гуманітарних вантажів, майже 100 вантажівок, 150 автомобілів для медичної евакуації та генератори загальною потужністю 2000 кВт.

Міністр закликав фінських друзів України та українців у Фінляндії долучитися до ініціативи "Тепло для України", наголосивши, що цього року допомога особливо потрібна прифронтовим регіонам.

Від імені президента Сибіга вручив орден "Золоте серце" голові асоціації Василю Гуцулу, а координатора волонтерського центру Сергія Шевченка відзначив "Бурштиновим серцем" – особливою відзнакою МЗС України.

Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/10875