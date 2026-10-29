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Генштаб зафіксував 38 боїв на Покровському напрямку від початку доби

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Від початку доби середи на фронті відбулося 181 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Противник завдав 55 авіаційних ударів, скинув 188 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5249 дронів-камікадзе та здійснив 1731 обстріл населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

Упродовж доби на південно-слобожанському напрямку зафіксували сім бойових зіткнень, на куп'янському напрямку – 1, на лиманському – 4, на слов'янському – 2, на костянтинівському – 16, на покровському – 38, на олександрівському – 1, на гуляйпільському – 9, на оріхівському – 1.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0WvtADpLkg4UMBtU2dWMyAA3QBiQ4Rd8Q6footfj8kM3usYHBeFsJSCCD56qhyJPql

#фронт #генштаб #ситуація
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