Генштаб зафіксував 38 боїв на Покровському напрямку від початку доби

Від початку доби середи на фронті відбулося 181 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Противник завдав 55 авіаційних ударів, скинув 188 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5249 дронів-камікадзе та здійснив 1731 обстріл населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

Упродовж доби на південно-слобожанському напрямку зафіксували сім бойових зіткнень, на куп'янському напрямку – 1, на лиманському – 4, на слов'янському – 2, на костянтинівському – 16, на покровському – 38, на олександрівському – 1, на гуляйпільському – 9, на оріхівському – 1.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0WvtADpLkg4UMBtU2dWMyAA3QBiQ4Rd8Q6footfj8kM3usYHBeFsJSCCD56qhyJPql