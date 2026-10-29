Угода щодо Олешок передбачає щомісячну доставку гуманітарної допомоги в населені пункти Херсонщини – медіа

Угода щодо гуманітарної операції в окупованих Олешках передбачає, що після її завершення Росія та Україна налагодять систематичну доставку гуманітарної допомоги та репатріаційні заходи в населених пунктах Херсонської області, повідомляє Fox News з посиланням на текст документа.

"Підсумком проведення даної гуманітарної місії стане подальша домовленість російської та української сторін про систематичну доставку гуманітарної допомоги, продуктів харчування, медикаментів та проведення репатріаційних заходів в населених пунктах Херсонської області з періодичністю не менше одного разу на місяць за сприянням і координацією зусиль першої леді США Меланії Трамп", – йдеться в документі.

Угоду 23 жовтня підписали Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець і російська омбудсменка Яна Лантратова. Згідно з документом, 31 жовтня українська делегація разом із цивільними, які бажають виїхати на підконтрольну Україні територію, вилетить з аеропорту Анапи до Гомеля (Білорусь) літаком військово-транспортної авіації Міноборони РФ.

Як розповів виданню спецрадник Меланії Трамп Марк Бекман, режим тиші в районі Олешок почав діяти у вівторок о 4:00 за московським часом, на два дні раніше запланованого. Його географічні межі розширили, щоб забезпечити безпечний прохід гуманітарних конвоїв через Херсонську область. Місія передбачає доставку продуктів, води, медикаментів і залучення лікарів, а також безпечний виїзд для охочих. Вона триватиме близько тижня і має завершитися на початку листопада.

За словами Бекмана, перша леді США протягом кількох тижнів вела переговори з обома сторонами, отримавши від Києва та Москви офіційні листи про надання їй повноважень "ексклюзивного посередника". У переговорах, за його словами, брали участь президенти Володимир Зеленський і Володимир Путін.

До окупації в Олешках проживали близько 24 тис. людей, нині там залишилося близько 2 тис., переважно літніх.

Як повідомлялося, режим тиші в Олешках Херсонської області протягом 30 годин не супроводжувався жодним інцидентом, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, зазначивши, що сторони продовжують координувати виконання досягнутих домовленостей.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що успіх гуманітарної операції в Олешках, у якій бере участь перша леді США, може стати заходом довіри та відкрити шлях до подальших кроків у мирному процесі.

Джерело: https://www.foxnews.com/politics/inside-melania-trumps-secret-diplomatic-role-russia-ukraine-ceasefire-deal