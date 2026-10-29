Ердоган заявив Трампу про готовність Туреччини сприяти відновленню переговорів між Україною та Росією

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив про готовність Анкари долучитися до зусиль із відновлення дипломатичного процесу між Україною та Росією задля припинення війни, повідомляє канцелярія турецького президента.

"Президент Ердоган підкреслив, що Туреччина готова зробити свій внесок у зусилля, спрямовані на відновлення дипломатичного процесу між Україною та Росією задля припинення війни", – йдеться в повідомленні.

Лідери також обговорили двосторонні відносини та регіональні й глобальні події. Ердоган зазначив, що Туреччина уважно стежить за ситуацією в Ормузькій протоці та Ємені і виступає за дипломатичне розв'язання цих проблем.

Трамп, своєю чергою, привітав Ердогана і турецький народ із Днем Республіки та побажав успіху майбутньому саміту Організації тюркських держав.

Джерело: https://x.com/trpresidency/status/2115531612733440452?s=20