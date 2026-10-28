"Лава" вперше в історії провела успішну місію НРК під керуванням штучного інтелекту в бойових умовах

На Харківському напрямку полк безпілотних систем "Лава" 2-го корпусу НГУ "Хартія" провів автономну логістичну місію наземного роботизованого комплексу (НРК) зі штучним інтелектом.

Як повідомляє пресслужба корпусу "Хартія", це перша подібна місія в бойових умовах.

У корпусі пояснили, що керування НРК вимагає від оператора багатогодинної концентрації, а будь-яка помилка може стати фатальною та призвести до провалу місії.

"Інтеграція ШІ у роботизовану платформу допоможе розвантажити операторів та мінімізувати людський фактор під час виконання бойових завдань в умовах кілзони, а також зменшить залежність "роботів" від постійного каналу керування", – йдеться у повідомленні.

Завдяки інтеграції ШІ з НРК-платформою машина без оператора подолала 93% маршруту з 20 кілометрів. Оператор взяв на себе керування лише на відтинку у 1,4 кілометри.

"Технологія працює так: спочатку спеціальний НРК проїжджає маршрут і лідаром (від Light Detection and Ranging – технологія вимірювання відстані за допомогою лазерних імпульсів) сканує місцевість для створення її 3D-моделі. Далі основна машина рухається по цій моделі: камери в реальному часі розпізнають дорогу, узбіччя і перешкоди, а ШІ ухвалює рішення", – розповіли у "Хартії".

Зазначається, що оператор може поправити трек, задати швидкість на окремих ділянках, але вести машину вручну безперервно більше не потрібно.

"Ця місія показала, що автономні наземні системи вже готові до реальних бойових умов. Найважливіша зміна – оператор перестає бути водієм і стає диспетчером. Він не веде машину кожну секунду, а контролює рух і втручається тільки там, де треба. Кінцева мета – один диспетчер для кількох НРК одночасно", – наголосив командир батальйону НРК полку "Лава" Андрій "Математик" Копач.

Програмне рішення розробляє компанія Apex AI. Полк "Лава" долучився до формування технічних вимог і польових випробувань.

"Наступний етап – евакуація. Коли подібні НРК вийдуть у масове використання, особовий склад зможе виконати значно більше рейсів. Також важливо, що НРК з ШІ менше залежать від постійного каналу керування – наприклад, від Starlink", – додав командир.

21-й полк безпілотних систем "Лава" 2-го корпусу НГУ "Хартія" виконує бойові завдання на Куп'янському та Харківському напрямках. Полк об'єднує повітряні розвідувальні й ударні безпілотники, наземні роботизовані комплекси, систему ISTAR та власні R&D-лабораторії в єдиний організм, який забезпечує технологічну перевагу на полі бою.