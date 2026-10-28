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Сенатор США вимагає від грецької компанії відкликати танкер з російським дизелем, що прямує до США

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Сенатор США від демократичної партії Річард Блюменталь вимагає від грецької судноплавної компанії Eastern Mediterranean Maritime (EASTMED) відкликати танкер Agioi Fanendes, який, за його даними, везе російське дизпаливо до порту Нью-Йорка і Нью-Джерсі.

"Я надсилаю нищівне послання судноплавним компаніям, чиї танкери перевозять незаконне російське дизельне пальне до наших портів. Змініть курс, поки ще є час", – написав він у соцмережі Х, оприлюднивши лист керівнику компанії Атанасіосу Мартіносу.

За даними сенатора, судно під прапором Мальти 22 жовтня вийшло з російського порту з майже 40 тис. тонн дизпалива. Його очікують у порту Нью-Йорка і Нью-Джерсі 7 листопада.

Блюменталь наголосив, що ухвалений у 2022 році закон про припинення імпорту російської нафти забороняє ввезення до США російських нафтопродуктів, зокрема дизелю. У разі розвантаження танкера компанія, за його словами, буде залучена до незаконної угоди або сприятиме їй.

Сенатор визнав, що Мінфін США видав генеральну ліцензію №135, яка дозволяє операції з російським дизпаливом, але наголосив, що вона не може переважати закон. "Президент, можливо, і надав ліцензію для цієї угоди, але лише Конгрес може зробити її законною", – йдеться в листі.

До 31 жовтня Блюменталь просить компанію повідомити, які ще сторони залучені до перевезення, а також чи отримувала вона вказівки від Мінфіну чи інших федеральних відомств.

Джерело: https://x.com/SenBlumenthal/status/2115453977579930062

#танкери #сенатор #сша #дизель
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