Сенатор США вимагає від грецької компанії відкликати танкер з російським дизелем, що прямує до США

Сенатор США від демократичної партії Річард Блюменталь вимагає від грецької судноплавної компанії Eastern Mediterranean Maritime (EASTMED) відкликати танкер Agioi Fanendes, який, за його даними, везе російське дизпаливо до порту Нью-Йорка і Нью-Джерсі.

"Я надсилаю нищівне послання судноплавним компаніям, чиї танкери перевозять незаконне російське дизельне пальне до наших портів. Змініть курс, поки ще є час", – написав він у соцмережі Х, оприлюднивши лист керівнику компанії Атанасіосу Мартіносу.

За даними сенатора, судно під прапором Мальти 22 жовтня вийшло з російського порту з майже 40 тис. тонн дизпалива. Його очікують у порту Нью-Йорка і Нью-Джерсі 7 листопада.

Блюменталь наголосив, що ухвалений у 2022 році закон про припинення імпорту російської нафти забороняє ввезення до США російських нафтопродуктів, зокрема дизелю. У разі розвантаження танкера компанія, за його словами, буде залучена до незаконної угоди або сприятиме їй.

Сенатор визнав, що Мінфін США видав генеральну ліцензію №135, яка дозволяє операції з російським дизпаливом, але наголосив, що вона не може переважати закон. "Президент, можливо, і надав ліцензію для цієї угоди, але лише Конгрес може зробити її законною", – йдеться в листі.

До 31 жовтня Блюменталь просить компанію повідомити, які ще сторони залучені до перевезення, а також чи отримувала вона вказівки від Мінфіну чи інших федеральних відомств.

Джерело: https://x.com/SenBlumenthal/status/2115453977579930062