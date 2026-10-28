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Сибіга назвав обрання Потураєва президентом ПА ОБСЄ надзвичайно важливою подією

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав Микиту Потураєва з обранням на посаду президента Парламентської асамблеї ОБСЄ, назвавши це надзвичайно важливою подією.

"Вперше в історії Асамблеї її очолив представник України", – написав він у соцмережі Х.

За словами міністра, Україна захищає саме ті принципи, на яких було засновано ОБСЄ: суверенітет, територіальну цілісність, свободу та людську гідність, і вони залишаються фундаментом європейської безпеки.

Сибіга висловив переконання, що під керівництвом Потураєва асамблея й надалі твердо відстоюватиме ці принципи та сприятиме "перетворенню політичних зобов'язань на реальні, вагомі дії".

Міністр також подякував попередньому президенту ПА ОБСЄ Пере Жоану Понсу за лідерство та підтримку України протягом його головування.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2115533484219658577

#обсє #потураєв #сибіга
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