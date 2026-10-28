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Унаслідок обстрілу РФ у Чернігові постраждав прихисток для тварин, є постраждалі – притулок

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Унаслідок російського обстрілу Чернігова 28 жовтня постраждав ветеринарно-стерилізаційний центр "Крок до тварин", постраждали троє людей і тварин, повідомляє зоозахисна організація UAnimals.

"Попередньо відомо, що загинула одна собака, а також травмовано троє людей, троє котів і пес", – йдеться в повідомленні організації у фейсбуці.

У центрі стерилізували та прихищали на перетримку безхатніх котів і собак. Команда прихистку просить жителів Чернігова та околиць забрати вцілілих тварин на перетримку.

За даними UAnimals, це вже щонайменше третій обстріл притулку для тварин за місяць.

 

#притулок #чернігів #постраждалі
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