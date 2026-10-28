Британія виділить Україні додаткові 10 млрд фунтів допомоги – Залужний

Уряд Великої Британії оголосив про виділення Україні додаткової допомоги на суму 10 млрд фунтів стерлінгів, повідомив посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Ці гроші підуть на посилення української ППО цієї зими, розширення можливостей британського експорту для військових потреб України, а також на економічну підтримку нашої держави протягом наступних трьох років", – написав він у фейсбуці.

За словами посла, Британія також продовжить санкційний тиск на Росію, щоб змусити Володимира Путіна "нарешті серйозно поставитися до переговорів як реального мирного процесу, а не озвучування ультиматумів".

"Ця британська допомога не просто допомагає Україні продовжувати боротьбу. Це імпульс стійкості в умовах, коли ворог примушує до капітуляції через терор мирних міст", – наголосив Залужний.

Він подякував прем'єр-міністру Великої Британії Енді Бернему, уряду та народу країни за підтримку.