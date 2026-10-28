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Зеленський зустрівся у Гаазі з королем Нідерландів

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Зеленський зустрівся у Гаазі з королем Нідерландів
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Гаазі з королем Нідерландів Віллемом-Александром.

"Під час зустрічі з королем Нідерландів Віллемом-Александром розповів про життя наших людей під постійними російськими ударами та про дипломатичну роботу з партнерами для досягнення миру", – написав Зеленський у Телеграмі у середу увечері.

Очільник Української держави висловив вдячність Його Величності за підтримку і зустріч. "Нідерланди є одним із найбільш близьких та надійних партнерів України. Цінуємо всю надану допомогу. Важливо, що є впевненість у тому, що підтримка наших людей триватиме й надалі", – наголосив Зеленський.

 

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#гаага #король #зеленський
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