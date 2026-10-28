Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Гаазі з королем Нідерландів Віллемом-Александром.

"Під час зустрічі з королем Нідерландів Віллемом-Александром розповів про життя наших людей під постійними російськими ударами та про дипломатичну роботу з партнерами для досягнення миру", – написав Зеленський у Телеграмі у середу увечері.

Очільник Української держави висловив вдячність Його Величності за підтримку і зустріч. "Нідерланди є одним із найбільш близьких та надійних партнерів України. Цінуємо всю надану допомогу. Важливо, що є впевненість у тому, що підтримка наших людей триватиме й надалі", – наголосив Зеленський.