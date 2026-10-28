Поблизу узбережжя Болгарії безпілотники атакували контейнеровоз під прапором Ліберії – ЗМІ

У виключній економічній зоні Болгарії в Чорному морі три безпілотники атакували контейнеровоз "Contship Jet" під прапором Ліберії, повідомляє болгарське видання Nova.

Згідно з матеріалом, відповідну інформацію підтвердив міністр оборони Болгарії Димитар Стоянов.

У матеріалі уточнюється, що контейнеровоз, який ходить під прапором Ліберії, був атакований морськими дронами приблизно за 17 морських миль на схід від мису Калиакра.

Виданню Maritime.bg повідомили, що екіпаж із 18 моряків перебуває у безпеці.

Тоді як болгарському виданні BGNES додали, що за попередніми даними, у складі екіпажу судна перебували 14 громадян Філіппін і чотири громадяни України, яких було врятовано.

Як повідомлялось на початку жовтня, два торгові судна було вражено повітряними та морськими безпілотниками у винятковій економічній зоні Болгарії у Чорному морі, приблизно за 70 морських миль на схід від Бяли. Судно ALFA WATAN, що прямувало під прапором Того, затонуло, а його екіпаж із 12 громадян Сирії зник безвісти. Інше судно – ABLE, під прапором Палау – зазнало пошкоджень, після чого на ньому спалахнула пожежа.

5 жовтня турецьке судно Royad Mammadov із вантажем зерна, яке раніше заходило в український порт Ізмаїл, було уражено дроном у Чорному морі поблизу нафтової платформи "Пескераш", після чого на борту виникла пожежа і судно затонуло, двоє людей загинули, 11 членів екіпажу врятовано.

Також 12 жовтня поблизу болгарського узбережжя трьома повітряними безпілотниками було атаковане торгове судно Chelsea 3, яке прямувало під прапором Мальти і зареєстроване в порту Одеси.

Після цього Румунія і Болгарія домовилися про тісну співпрацю країн для запровадження дієвіших заходів протидії безпілотникам у межах ЄС і НАТО, а міністр оборони Румунії Раду-Дінел Міруце запропонував міністру оборони Болгарії Димітару Стоянову підписати спільний лист до керівництва НАТО з ідею створити військове командування для прибережних держав-членів Альянсу в Чорноморському регіоні.