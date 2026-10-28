Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Вісім цивільних постраждали через ворожі обстріли Сумщини – ОВА

1 хв читати
Додати як джерело
Вісім цивільних постраждали через ворожі обстріли Сумщини – ОВА

Вісім громадян постраждали через ворожі атаки безпілотниками на три громади Сумщини, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Вісім цивільних постраждали сьогодні внаслідок атак російських безпілотників на громади Сумщини. Це жителі Сумської, Шосткинської та Путивльської громад", – написав Григоров у Телеграмі у середу увечері.

За даними ОВА, одна жінка та двоє чоловіків перебувають у лікарнях. Їхній стан стабільний. Медики надають необхідну допомогу. Решта – лікуються амбулаторно.

Триває ліквідація наслідків ворожих атак.

 

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#сумська #жертви #атаки
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Україна очікує за кілька днів результатів роботи над гуманітарним розблокуванням Олешок - Зеленський

Україна очікує за кілька днів результатів роботи над гуманітарним розблокуванням Олешок - Зеленський

Україна працює над гуманітарним розблокуванням тимчасово окупованих Олешок Херсонської області, очікує побачити результат за кілька днів, заявив през…

Читати