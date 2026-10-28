Вісім цивільних постраждали через ворожі обстріли Сумщини – ОВА

Вісім громадян постраждали через ворожі атаки безпілотниками на три громади Сумщини, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Вісім цивільних постраждали сьогодні внаслідок атак російських безпілотників на громади Сумщини. Це жителі Сумської, Шосткинської та Путивльської громад", – написав Григоров у Телеграмі у середу увечері.

За даними ОВА, одна жінка та двоє чоловіків перебувають у лікарнях. Їхній стан стабільний. Медики надають необхідну допомогу. Решта – лікуються амбулаторно.

Триває ліквідація наслідків ворожих атак.