Зеленський і прем'єр Нідерландів зустрілися з представниками українського й нідерландського бізнесу

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен у Гаазі провели зустріч із представниками українського та нідерландського бізнесу з галузей оборони, енергетики та програмного забезпечення, говорили про спільні технологічні та енергетичні проєкти, розвиток супутникових технологій і протиповітряної оборони.

Як повідомляється на сайті Офісу президента України у середу, до зустрічі в онлайн-режимі долучилися команди двох країн із Києва, де сьогодні з візитом перебуває міністр зовнішньої торгівлі Нідерландів Шурд Шурдсма.

"Дуже дякую, шановний Прем'єр-міністре, наші міністри, представники наших бізнесів. Це дуже цікаво, що міністр Нідерландів зараз в Україні, у нашій столиці, а ми тут, у Нідерландах. Важливо, що наші бізнеси працюють разом. Ми розраховуємо на вас, на наші відносини. І ми довіряємо одне одному. Звісно, коли війна закінчиться, ми чекатимемо на нідерландський бізнес в Україні, щоб відновлювати нашу країну. Ми дуже відкриті до цього. Дякую за можливість поговорити й за цей новий формат комунікації", – сказав Зеленський.

Під час зустрічі визначили ключові пріоритети та рішення, які можуть посилити практичну економічну співпрацю. Обговорили оборонні виробництва, спільні технологічні та енергетичні проєкти й промисловий розвиток. Окрему увагу приділили розвитку супутникових технологій і протиповітряної оборони. Обидві команди мають опрацювати проєкт у галузі ППО Bliksem. Відповідна робота вже почалася.

"Ми переводимо нашу співпрацю на такий рівень, щоб відчувалося, що бути поруч з Україною означає отримувати додаткові технологічні, соціальні позитивні результати", – сказав Зеленський.

Представники нідерландського бізнесу розповіли про те, у яких сферах уже допомагають українцям проходити через усі виклики цієї війни, та запропонували нові формати підтримки. Вони висловили повну підтримку Україні та подякували за захист спільних європейських цінностей.