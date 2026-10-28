Потреби Сил оборони мають бути підкріплені рішеннями Ради – Стефанчук

Потреби Сил оборони мають бути підкріплені конкретними рішеннями парламенту, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Провів робочу нараду за участю міністра оборони, Головнокомандувача Збройних Сил України, керівництва парламенту та керівників депутатських фракцій і груп. Головна тема – актуальні потреби наших захисників і законодавчі рішення, які Верховна Рада може забезпечити для посилення обороноздатності держави", – написав Стефанчук у Фейсбуці у середу.

За його словами, окрему увагу приділили захисту цивільного населення від російських атак та ролі парламенту в посиленні міжнародної підтримки України. Стефанчук підкреслив, що парламентська дипломатія має і далі працювати на конкретний результат – зміцнення оборонних спроможностей, розширення допомоги партнерів і забезпечення потреб українських військових.