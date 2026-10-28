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Стефанчук та Лубінець обговорили евакуацію жителів Олешків

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Стефанчук та Лубінець обговорили евакуацію жителів Олешків

Спікер парламенту Руслан Стефанчук та уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець обговорили перебіг гуманітарної операції щодо евакуації жителів міста Олешки (Херсонська область).

"Провів нараду з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем щодо перебігу гуманітарної операції. Обговорили організацію допомоги цивільним жителям і можливості безпечного виїзду. Йдеться про людей, які прагнуть виїхати на підконтрольну Україні територію, тих, хто обирає інший напрямок, і тих, хто вирішив залишитися в місті. Кожен має отримати необхідну допомогу, а його вибір – бути добровільним і захищеним. Особлива увага – безпеці та правам дітей", – написав Стефанчук у Фейсбуці у середу.

Він зазначив, що народні депутати послідовно порушували питання захисту жителів Олешків на всіх міжнародних майданчиках.

 

Автори

Кореспондент · Верховна Рада
Редактор · Політичні новини
#рада #олешки
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