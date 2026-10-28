КСУ ухвалив рішення щодо умовно-дострокового звільнення довічно засуджених для військової служби

Конституційний суд України (КСУ) 28 жовтня визнав конституційними приписи Кримінального кодексу, які не передбачають можливості застосування умовно-дострокового звільнення для проходження військової служби за контрактом до осіб, які відбувають покарання у виді довічного позбавлення волі, повідомив відділ комунікацій КСУ.

"Другий сенат 28 жовтня 2026 року на пленарному засіданні розглянув справу за конституційною скаргою Лужинецького Анатолія Олександровича та ухвалив Рішення №13-р(ІІ)/2026", – йдеться у повідомленні відділ комунікацій КСУ, що отримало агенство "Інтерфакс-Україна" у середу.

Повідомляється, що розглянувши справу суд дійшов висновку, що механізм умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби, встановлений статтею 81-1 Кримінального кодексу України, має тимчасовий характер (діє під час проведення мобілізації та/або дії воєнного стану), а його застосування пов'язане з особливими наслідками через володіння і застосування зброї та бойової техніки.

Таким чином, як вважає суд, "залучення до проходження військової служби осіб, які вчинили насильницькі (умисне вбивство двох або більше осіб) та інші особливо тяжкі кримінальні правопорушення, пов'язане з додатковими ризиками для військової дисципліни, субординації, належного виконання бойових завдань, а також життя і здоров'я інших військовослужбовців та цивільних осіб".

"Ураховуючи зазначене, Суд визнав такими, що відповідають Конституції України, приписи частини першої статті 811 Кодексу в тім, що вони не передбачають можливості застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом до осіб, які відбувають покарання у виді довічного позбавлення волі, та виключають можливість застосування такого звільнення до осіб, засуджених за вчинення умисного вбивства двох або більше осіб", – йдеться у повідомленні КСУ.

Рішення та його резюме будуть оприлюднені на офіційному вебсайті Суду 29 жовтня 2026р.