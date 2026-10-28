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Дніпропетровщина: станом на 18.30 п'ятеро постраждалих, серед них – підліток

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П'ятеро цивільних дістали поранень у Дніпропетровській області через ворожі обстріли, серед них – 15-річний підліток, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"П'ятеро людей дістали поранень. Серед постраждалих – дитина. Понад 40 разів ворог атакував чотири райони. Бив безпілотниками, артилерією та авіабомбами", – написав Ганжа у Телеграмі у середу щодо безпекової ситуації станом на 18.30.

У Павлограді пошкоджені інфраструктура, багатоквартирні будинки, гаражі. У лікарні 15-річний хлопець. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська громади. Понівечені приватні оселі, адміністративна будівля, складське приміщення, магазин. Постраждали 54-річна жінка та 62-річний чоловік. Вони знаходяться на амбулаторному лікуванні.

У Синельниківському районі ворог бив по Миколаївській громаді. Пошкоджені заправка та автівка. У важкому стані госпіталізований 73-річний чоловік. У стані середньої тяжкості до лікарні доправили чоловіка 40 років.

У Кам'янському районі росіяни цілили по інфраструктурі П'ятихатської громади. Сталися пожежі.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/32894

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#постраждалі #обстріли #дніпропетровська_область
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