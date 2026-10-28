Лондон виділить понад 10 млрд фунтів стерлінгів на допомогу Україні

Велика Британія виділить понад 10 млрд фунтів стерлінгів на економічну та військову допомогу Україні, оголосила британська влада в середу.

"Сьогодні міністр фінансів оголосив, що ми надаємо понад 10 млрд фунтів додаткової фінансової допомоги Україні", – йдеться в заяві.

У свою чергу, в комюніке Даунінг-стріт за підсумками телефонної розмови британського прем'єра Енді Бернема та президента України Володимира Зеленського зазначається, що виділення цих коштів передбачено у проєкті британського бюджету.

"Ця сума включає 500 млн фунтів від Міністерства оборони, щоб надати Україні найнеобхіднішу допомогу для ППО напередодні цієї зими. Також ідеться про 7 млрд фунтів на економічну допомогу: цю суму виділять протягом трьох років", – зазначається в документі.

Ще 3 млрд фунтів планується виділити на військові потреби України через Британське агентство експортного фінансування (UKEF).

Терміни надання цієї частини допомоги в заявах британських властей не уточнюються.