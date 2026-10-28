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В Олешках продовжується розмінування маршрутів – Лубінець

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В Олешках продовжується розмінування маршрутів – Лубінець
Фото: Офіс Омбудсмана

В Олешках продовжується гуманітарна місія для допомоги цивільному населенню, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Із 27 жовтня на визначених територіях діє режим тиші, якого сторони дотримуються. Наразі триває розмінування маршрутів. Це важливий етап для безпечної доставки гуманітарної допомоги та подальшого виїзду цивільних, які бажають залишити місто", – написав Лубінець в телеграм-каналі.

Сторони продовжують працювати з метою забезпечити допомогу людям і можливість дістатися безпечної території, наголосив він.

"Продовжуємо роботу, ставлячи на перше місце життя й безпеку цивільних", – резюмував Лубінець.

 

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#розмінування #олешки #лубінець
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