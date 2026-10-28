Запорізька ОВА: Загальна готовність захисту критичної інфраструктури – понад 80%

Загальна готовність захисних споруд об'єктів критичної інфраструктури Запорізької області (антидронові сітки, габіони та бетонно-металеві конструкції) становить понад 80%, повідомив очільник обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

"Запорізька область – у трійці лідерів України за темпами будівництва захисту об'єктів критичної інфраструктури. Загальна готовність – понад 80%. Захищаємо об'єкти, від яких залежать світло, вода і тепло в оселях людей", – написав він у Телеграмі у середу.

Семікін зазначив, що завдяки підтримці держави на ці заходи регіон отримав майже 4 мільярди гривень.

"Захист – це не лише антидронові сітки та габіони. Зводимо міцні бетонно-металеві конструкції. А на двох підстанціях першими в Україні будуємо підземний захист трансформаторів", - розповів Семікін.