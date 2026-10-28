Зеленський: я не знаю коли буде зустріч з РФ на рівні лідерів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не знає коли відбудеться зустріч з РФ на рівні лідерів, додавши, що сьогодні все залежить від російської сторони.

"Не знаю, коли в нас буде зустріч з Росією на рівні лідерів. На сьогодні це залежить з усією повагою до різних країн, але це залежить від російської сторони, бо вони ніколи цього раніше не підтримували", – сказав Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном у середу у Гаазі.

"Але якщо нам треба вести перемовини про те, як реально закінчити цю війну, щодо всіх моментів, і зокрема настільки чутливих моментів, як території та гарантії безпеки, нам треба говорити на рівні лідерів", – додав він.

Водночас президент наголосив, що ніхто не може про щось домовлятися про Україну без Україну.