Україна та Нідерланди опрацюють проєкт в галузі ППО – Зеленський

Команди України та Нідерландів опрацюють конкретний проєкт в галузі ППО "Bliksem", повідомив президент України Володимир Зеленський.

"У нас є сьогодні такі завдання нашим командам – опрацювати конкретний проєкт в галузі ППО Bliksemі, вже почата робота щодо цього проєкту", – сказав Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном у середу у Гаазі.

Президент також повідомив про визначення ключових пріоритетів економічної співпраці між Україною та Нідерландами під час зустрічі з представниками бізнесу обох країн.

"Це одна з ключових частин наших зустрічей, що всі політичні домовленості продовжувалися реальними економічними результатами на рівні компаній з наших країн, щоб було економічне зростання, щоб були робочі місця в Україні, в Нідерландах", – додав він.