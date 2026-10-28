Нідерланди оголосили про додатковий пакет допомоги України в розмірі EUR500 млн

Прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен оголосив про надання Україні додаткового пакету допомоги у розмірі €500 млн.

"Сьогодні я також можу оголосити придатковий пакет військової допомоги на суму 500 мільйонів євро. Він включає, зокрема, засоби ППО та безпілотники, призначені для захисту від безперервних російських повітряних атак", – сказав Єттен на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Нідерландах.

Прем'єр зазначив, що наразі немає жодних ознак готовності Росії припинити терор українців. За його словами, Росія сподівається зламати Україну, "її бойовий дух суспільство та економіку, але їй це не вдасться".

"Насамперед, завдяки незвичайній можності та незламності стійкості самих українців. Ми, як союзники, повинні і надалі усвідомлювати, що наша безперервна підтримка має вирішальне значення", – додав Єттен.

Він також додав, що Нідерланди вітають будь-які зусилля, які можуть сприяти досягненню сталого і справедливого миру для України.

"Нідерланди високо цінують зусилля, які докладаються різними дипломатичними шляхами для посилення тиску на Росію. Зокрема, телефонну розмову, наприклад, яку наші колеги Стере (прем'єр-міністр Норвегії – ІФ-У) і Стубб (президент Фінляндії – ІФ-У) провели вчора з Путіним", – сказав він.

Як повідомлялося, уряд Нідерландів оголосив про виділення €1,2 млрд невійськової допомоги Україні Найбільшу частину конкретно визначених напрямів допомоги спрямують на підтримку енергетики та залучення нідерландського бізнесу до відбудови України: €40 млн призначено для невідкладного ремонту енергетичної інфраструктури, ще €55 млн – для постачання енергетичного обладнання, €136 млн – на підтримку партнерства з українськими компаніями, а додаткові €19,5 млн – на страхування експортних кредитів для зменшення фінансових ризиків нідерландських підприємств, які працюють з Україною.