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Нідерланди шукають країни, які могли б оперативно надати Україні додаткові ракети ППО на зиму – прем'єр

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Нідерланди шукають країни, які могли б оперативно надати Україні додаткові ракети ППО на зиму – прем'єр
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Нідерланди контактують із партнерами в Європі та за її межами, щоб знайти країни, які могли б у короткостроковій перспективі надати Україні додаткові ракети ППО на тлі посилення російських атак, заявив прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен.

"Ми Україні будемо постачати те, що у нас є в запасах, і що ми можемо зробити для того, щоб захистити українських громадян. Але ми також контактуємо з іншими партнерами по всьому світу, в межах ЄС, в межах НАТО, але також і поза європейським континентом, щоб подивитися, як ми можемо підтримати інші країни, впевнитися, що вони зможуть постачати більше Україні в короткостроковій перспективі", – сказав Єттен на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Гаазі.

За його словами, є кілька країн у світі, які могли би допомогти в дуже короткостроковій перспективі.

"На цю зиму ми робимо все, що можемо, щоб на них виходити, щоб переконувати їх забезпечувати постачання, бо кожна ракета, навіть в невеликих кількостях, вона корисна сьогодні для того, щоб захищати українців", – зазначив Єттен.

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#ракети #ппо #нідерланди #єттен_роб
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