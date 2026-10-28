Зеленський: розраховуємо, що зустріч в Абу-Дабі відбудеться до 10 листопада

Україна розраховує, що тристороння зустріч на рівні команд в Абу-Дабі відбудеться до 10 листопада, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Дуже детально ми проговорили сьогодні з Робом (Єттеном – ІФ-У) ситуацію в дипломатичному процесі. Багато речей зараз відбувається, триває підготовка зустрічі в тристоронньому форматі, яка запланована в Абу-Дабі. І ми розраховуємо, що до 10 листопада буде зустріч, і ми дуже сподіваємось не завадять можливі ескалаційні процеси на Близькому Сході, про які зараз так багато розмов", – сказав Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном у середу.

Відповідаючи на запитання журналістів, президент уточнив, що сподівається, що зустріч відбудеться між 6 і 10 листопада. Водночас він додав, що місце зустрічі може бути змінено, однак "ми не маємо змінювати дати так часто".

"Ми чекаємо на американську сторону, ми сподіваємося, що вони будуть готові з усіма відповідями після їхніх виборів, і це зрозуміло, що після 4 листопада у нас буде дата", – зазначив президент.