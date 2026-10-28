Комітет Ради пропонує відкликати законопроєкт про посилення відповідальності за оприлюднення інформації з держреєстрів – Юрчишин

Парламентський комітет з питань свободи слова пропонує відкликати законопроєкт про посилення відповідальності за оприлюднення інформації з державних реєстрів (№10242) й зробити його компромісну версію, повідомив голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція "Голос").

"Цей законопроєкт два роки тому напрацювали з нібито метою закрити інформацію про об'єкти військового значення та безпекові об'єкти. Виносимо за дужки те, що на 13-й рік війни в нас виявляються незахищені військові об'єкти. Виносимо за дужки, що на 5-й рік після початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну в нас нібито немає механізму захисту військових об'єктів… Але якщо мова справді про військові об'єкти, то наш комітет ще два роки тому пропонував його авторам та колегам з правоохоронного комітету, провести круглі столи з експертами з медіаправа, військовими, тримачами реєстрів і напрацювати збалансовані пропозиції, які б захищали військові об'єкти й водночас не створювали механізми фактичної заборони доступу до публічно важливої інформації, яка знаходиться у реєстрах", – сказав Юрчишин агентству "Інтерфакс-Україна" у середу.

За словами Юрчишина, попри те, що законопроєкт стосується доступу до інформації та належить до "прямої юрисдикції комітету з питань свободи слова", головним щодо нього визначили комітет з питань правоохоронної діяльності.

Він зазначив, що законопроєкт планували розглянути на пленарному засіданні цього тижня, однак завдяки розголосу в ЗМІ та активній позиції громадських організацій, зокрема Центру протидії корупції, його вилучили з порядку денного.

Народний депутат підкреслив, що законопроєкт фактично закриває можливість доступу до всіх реєстрів, криміналізуючи надання інформації з них.

"Будь-хто, хто надає журналістам, громадським активістам інформацію з будь-якого реєстру, може потрапити під дуже жорстку відповідальність, аж до восьми років ув'язнення," – зазначив Юрчишин.

Він додав, що законопроєкт не вирішує питання, на яке його нібито спрямовано.

"Тому наша пропозиція – відкликати законопроект, напрацювати спільно з представниками медіа збалансований законопроект, який захистить й військові об'єкти і не створить ризики для свободи слова", – наголосив Юрчишин.

Відповідаючи на запитання, чому раптом законопроєкт з'явився у порядку денному, політик припустив, що, можливо, це було умовою залучення додаткових голосів під час голосування за проєкт бюджету у першому читанні.

Юрчишин допускає, що цей законопроєкт може знову "вигулькнути в будь-який момент".

"Тому ми настоюємо на відкликанні законопроєкту", – акцентував народний депутат.

Він пояснив: оскільки комітет вже рекомендував документ до другого читання, тепер він мусить змінити рішення та рекомендувати парламенту його відхилити. Остаточну крапку мають поставити нардепи під час голосування в залі.

Як повідомлялося, правоохоронний комітет 4 грудня 2024 року рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт у другому читанні та в цілому.