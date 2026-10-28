Сухаревський очолив морську піхоту ВМС ЗСУ – джерела

Екскомандувач Сил безпілотних систем полковник Вадим Сухаревський очолив морську піхоту Військово-морських сил Збройних сил України.

Відповідну інформацію агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердили поінформовані джерела.

За даними співрозмовника агентства, Сухаревський командуватиме Морською піхотою замість генерал-майора Дмитра Делятицького.

1 жовтня 2026 року стало відомо, що генерал-майор Дмитро Делятицький передав командування 30-м корпусом морської піхоти та повідомив, що продовжить службу на посаді командувача морської піхоти ВМС ЗСУ.

Сухаревський з червня 2024 по 3 червня 2025 року очолював новостворені Сили безпілотних систем ЗСУ. З червня 2025 року він обіймав посаду заступника командувача Оперативного командування "Схід". До цього Сухаревський обіймав посади командира 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка (2022-2024). Герой України (2022).