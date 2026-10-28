НАДПУ та "Укрметалургпром" закликали змінити підхід до конвенційних обмежень "Укрзалізниці"

Національна асоціація добувної промисловості України (НАДПУ) та об'єднання підприємств (ОП) "Укрметалургпром" закликали змінити підхід до конвенційних обмежень "Укрзалізниці".

Як повідомляється, виконавча директорка НАДПУ Ксенія Оринчак та президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков звернулися до голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Перцовського та міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколи Калашникова з пропозиціями щодо вдосконалення алгоритму погодження планів перевезень і застосування конвенційних обмежень "Укрзалізниці".

Згідно зі зверненням, ключова вимога галузі: відмовитися від автоматичного обмеження навантаження лише через накопичення вагонів і перейти до оцінювання реальних причин затримок. Чинний підхід може призводити до ситуацій, коли українські підприємства не можуть відправити продукцію, навіть якщо іноземні залізничні адміністрації готові приймати вантажі, а кінцеві споживачі мають можливості для їхнього розвантаження.

Представники галузі пропонують зробити пріоритетність за виробничою потребою. Першочергове просування маршрутних відправок сировини та напівфабрикатів для європейських підприємств, яким ці поставки необхідні для безперервної роботи. Далі – підтверджені маршрутні перевезення до інших одержувачів у ЄС.

Зазначається, що слід зробити урахування можливостей усього логістичного ланцюга. Під час погодження перевезень необхідно оцінювати пропускну спроможність української залізниці та прикордонних переходів, можливості іноземних залізничних адміністрацій і готовність кінцевих одержувачів приймати та вивантажувати продукцію.

Потрібно адресне застосування обмежень. Конвенційні обмеження мають запроваджуватися з урахуванням конкретних причин накопичення вагонів, доступної пропускної спроможності та підтверджених можливостей приймання. Кількість вагонів у черзі повинна бути сигналом для аналізу, а не автоматичною підставою для блокування навантаження.

Необхідний прозорий розподіл пропускної спроможності. Запропоновано чотирирівневу систему пріоритетів – від маршрутних перевезень для забезпечення безперервності виробничих процесів європейських споживачів до групових і повагонних відправок. Потрібен постійний моніторинг і перегляд обмежень. Щоденний контроль руху вагонів, щотижневе коригування планів і оперативна взаємодія всіх учасників перевезень мають забезпечити прогнозованість логістики та своєчасне реагування на зміни ситуації.

Окремий принцип запропонованого підходу: недостатній підвіз вагонів з боку "Укрзалізниці" не повинен автоматично ставати підставою для скорочення погоджених обсягів навантаження, якщо іноземна сторона готова приймати вантажі, а кінцеві одержувачі можуть забезпечити їхнє вивантаження.

Каленков та Оринчак пропонують "Укрзалізниці" опрацювати викладені пропозиції та визначити відповідальних за їх упровадження.

Як повідомлялось, Україна ввела пріоритет залізничних та автоперевезень олії й пального і перетину ними кордону. Вантажі з рослинною олією та пальним отримали тимчасовий пріоритет у перевезеннях залізничним та автомобільним транспортом, постановці суден біля причалів у морських і річкових портах України, а також при перетині державного кордону України та митного оформлення.

Відповідний експериментальний проєкт, запропонований Міністерством аграрної політики та продовольства на період дії режиму воєнного стану, але не довше ніж на два роки, затвердив Кабінет міністрів постановою №1300 від 20 жовтня. Координаторами проєкту названі Мінрозвитку, Міненерго та Мінагрополітики, учасниками – Державна митна служба, Державна прикордонна служба, "Укрзалізниця", ДП "Адміністрація морських портів України", стивідори, експортери олії, імпортери пального та його перевізники.

Відповідно до документа, йдеться про соняшникову, ріпакову, соєву та гірчичну олію, а також про бензини, дизпаливо та скраплений газ. Цією постановою затверджено порядок реалізації цього експериментального проєкту. Згідно з ним, "Укрзалізниця" має надавати пріоритет перевезенню олії організованими маршрутними поїздами або маршрутами відправника, що спрямовуються до морських та річкових портів України, прикордонних залізничних станцій та залізничних станцій, на яких здійснюється перевантаження олії на інші види транспорту з метою її експорту.

Щодо пального, то "Укрзалізниця" надає пріоритет вантажам з пальним, які імпортуються організованими маршрутними поїздами або маршрутами відправника, а Державна митна служба проводить пріоритетний контроль транспортних засобів, якими ввозиться пальне, або які слідують з ним за кордон.

Джерело: https://www.facebook.com/neiaukraine