Освітній комітет рекомендує Раді зберегти в 2027р модель НМТ із чотирма предметами

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій рекомендує парламенту ухвалити за основу і в цілому законопроєкт №15440, яким визначити правила проведення державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2027 року, і залишити як і в попередньому році модель національного мультипредметного тесту (НМТ) із чотирма предметами, відповідне рішення було прийнято на засіданні комітету в середу.

Зокрема, законопроєкт пропонується зберегти модель національного мультипредметного тесту із чотирма предметами, водночас унормувати, що конкретний формат проведення вступних випробувань, з урахуванням безпекової ситуації та організаційних можливостей, визначатиме Міністерство освіти і науки України.

В той же час, Комітет відправив на доопрацювання альтернативний законопроєкт №15440-1 авторства голови підкомітету з питань вищої освіти Юлії Гришиної і декількох десятків депутатів щодо зменшення в 2027 році кількості предметів НМТ до трьох і встановлення, що математика буде не обов'язковим, а вибірковим предметом.

На засіданні комітеті під час обговорення даного рішення обговорювалося багато різних варіантів оптимізації системи НМТ, зокрема: зменшення кількості предметів до трьох одночасно із залишенням математики обов'язковою; залишення чотирьох предметів і скороченні кількості запитань; одноденну модель і розведення тестування на два дні. Але всі ці пропозиції залишилися на рівні обговорення і не були включенні у рішення комітету.

Як повідомлялося, у 2025-2026 роках вступники складали НМТ в один день із чотирьох навчальних предметів – "Українська мова", "Математика", "Історія України" та навчального предмета на вибір ("Іноземна мова", "Біологія", "Географія", "Фізика", "Хімія", "Українська література").

На початку червня, на тлі суспільних дискусій про НМТ, голова підкомітету Юлія Гришина зареєстрували законопроєкт щодо зменшення в 2027 році кількості предметів НМТ до тьох і встановлення, що математика буде не обов'язковим, а вибірковим предметом.

Колишні міністр освіти і науки Оксен Лісовий і експрем'єрка Юлія Свириденко виступали проти такої депутатської ініціативи.

Після призначення міністром освіти Андрій Бутенко заявив, що НМТ повинно бути оптимізовано із урахуванням сучасних воєнних реалій. Пізніше він обговорив з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком удосконалення системи НМТ, зокрема проведення двох окремих сесій і можливість запровадження зимової сесії НМТ. Згодом Бутенко заявляв, що математика має залишатися обов'язковим предметом у НМТ, а дискусія може йти лише про обсяг і складність. Також за його словами, що обговорюється декілька підходів зміни системи НМТ на наступний рік, зокрема впровадження можливості перездати тест повторно.

Директор Українського центру оцінки якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко розповідала, що наразі обговорюється перехід на дводенну модель НМТ і можливість перездачі.

Джерело: https://www.youtube.com/live/h4XzPg_9eTw