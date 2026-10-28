Путін заявив про контакти з Маском щодо низькоорбітальних угруповань, Маск заявив про загрозу знищення супутників

РФ перебуває в контакті з американським підприємцем, засновником компанії SpaceX Ілоном Маском щодо низькоорбітальних супутникових угруповань, незважаючи на всі політичні питання, заявив Володимир Путін.

"Ілон Маск – геніальна людина, реально геніальна. У нього ж на орбіті скільки апаратів? Понад п'ять тисяч. А ми робимо лише перші кроки. Але ми пишаємося тим, що ми почали це робити й почали робити самостійно. Ми в тісному контакті з нашими американськими партнерами, зокрема паном Маском, тому що на орбітах дуже важливо не заважати одне одному, дотримуватися певної дисципліни, порядку", – сказав Путін під час відвідування виставки в межах саміту "Росія – Африка" в середу.

"І ми, і наші американські партнери взаємно дорожимо цим і разом із ним, незважаючи на всі питання політичного характеру, тісно працюємо. І наш "Роскосмос", й інші компанії працюють", – зазначив він.

Своєю чергою, Маск приблизно в цей самий час зробив у соцмережі X репост повідомлення іншого користувача про надання Україні допомоги у вигляді терміналів супутникового зв'язку Starlink такого змісту: "Аналітики OSINT, які вже кілька днів поспіль критикують Ілона Маска з цього приводу, нічого не розуміють. Росія здатна підривати супутники в космосі. Вона довела це 15 листопада 2021 року, запустивши ракету ПЛ-19 "Нудоль" по своєму старому супутнику. Унаслідок удару утворилася велика кількість уламків".

"Це справді одна з головних причин, чому Starlink має залишатися цивільним проєктом. Його можна використовувати для військової інфраструктури, але не можна – для однозначно наступальних ударів, які роблять його законною мішенню для удару у відповідь. Якщо противник підірве супутники Starlink, це спричинить ланцюгову реакцію руйнувань, унаслідок якої утвориться велике поле космічного сміття, що зробить космос непридатним для використання", – написав Маск, коментуючи цей репост.

Як повідомлялося, у ніч на 14 жовтня українські військові зафіксували обмеження роботи терміналів Starshield – військової версії супутникового зв'язку Starlink. За даними джерел "Інтерфакс-Україна" в Міністерстві оборони, термінали втрачали зв'язок під час руху зі швидкістю, що перевищувала встановлений поріг, який на різному обладнанні становив приблизно 72-161 км/год. Це ускладнило виконання завдань безпілотниками-перехоплювачами й ударними БПЛА, а також логістику, розвідку та ретрансляцію зв'язку. Міноборони проводило консультації зі США, SpaceX і партнерами по НАТО та перевіряло резервні канали зв'язку.

24 жовтня міністр оборони України Євген Хмара повідомив, що системи моніторингу Міністерства оборони фіксують відновлення швидкості Starlink/Starshield. "Фіксуємо швидкість понад 400 км/год, зв'язок стабільний. Це черговий приклад того, як прямий діалог і наполеглива позиція президента України на найвищому рівні дають результати. І цей результат передусім важливий для нашого фронту, для військових, роботи безпілотників, логістики та зв'язку", – прокоментував Хмара у відповідь на запитання журналістів у суботу.