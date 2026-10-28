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Зеленський: Британія надасть Україні £10 млрд додаткової підтримки, зокрема £3 млрд на експорт зброї

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Зеленський: Британія надасть Україні £10 млрд додаткової підтримки, зокрема £3 млрд на експорт зброї

Велика Британія надасть Україні додаткову фінансову підтримку загальним обсягом 10 млрд фунтів стерлінгів (близько $13,3 млрд), із яких 7 млрд фунтів ($9,3 млрд) становитиме економічна допомога на наступні три роки, а ще 3 млрд фунтів (близько $4 млрд) спрямують на експортну підтримку переважно для постачання озброєння, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні є сильне рішення Британії про додаткову фінансову підтримку загальним обсягом 10 мільярдів фунтів: 7 мільярдів фунтів економічної підтримки на наступні три роки, ще 3 мільярди фунтів – британська експортна підтримка переважно для постачання необхідної зброї, яка посилить наш захист життя", – написав Зеленський у дописі в соціальній мережі Facebook у середу.

За словами президента, новий пакет доповнює щорічну підтримку, яку Велика Британія вже надає Україні.

"Справді сильний крок і дуже вчасний – якраз тоді, коли Росія повинна бачити та відчувати, що Україна не залишиться наодинці з проблемами, які Росія так прагне масштабувати", – зазначив Зеленський.

Він також повідомив, що під час розмови з прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом обговорив санкційну політику та наголосив, що Лондон і надалі дотримуватиметься принципової позиції в цьому питанні.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/14qdaYJxsA3/

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#допомога #фінансування #британія #зеленський
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