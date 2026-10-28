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Двоє правоохоронців із "Білих янголів" поранені внаслідок удару FPV-дрону в Харківській області

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У середу вранці російський FPV-дрон атакував евакуаційну групу поліції "Білі янголи", яка спільно з представниками Товариства Червоного Хреста України прямувала до населеного пункту Зелений Гай Великобурлуцької громади Куп'янського району для евакуації цивільного населення.

"Під час руху ворожий FPV-дрон влучив у броньований службовий автомобіль. Унаслідок атаки двоє поліцейських отримали поранення. Їм надається необхідна медична допомога", – повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Службовий автомобіль внаслідок удару зазнав значних пошкоджень, однак залишився на ходу. Також пошкоджено автомобіль Червоного Хреста України.

Поліцейські документують наслідки воєнного злочину російської армії.

Автори

Кореспондент · Регіональні новини
Редактор · Політичні новини
#поранені #обстріл #евакуація #тчху
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