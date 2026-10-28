ДМС запустила онлайн-сервіс для перевірки строків тимчасового ввезення автомобілів

Державна митна служба (ДМС) України запустила онлайн-сервіс в особистому кабінеті на вебпорталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі", який дозволяє громадянам самостійно перевіряти використання 60-денного строку тимчасового ввезення транспортних засобів.

Згідно із повідомленням відомства у телеграм-каналі у середу, для отримання інформації необхідно ввести серію та номер закордонного паспорта, а також реєстраційний номер одного з транспортних засобів, які тимчасово ввозилися на територію України.

Сервіс відображає історію переміщень автомобілів протягом поточного календарного року, зокрема дати ввезення та вивезення, кількість використаних днів і залишок доступного строку.

У ДМС зазначили, що цей інструмент дасть змогу громадянам отримувати необхідну інформацію онлайн без звернень до митних органів та уникнути помилок під час самостійного підрахунку дозволених строків перебування транспортних засобів.

Джерело: https://t.me/UkraineCustoms/6849