Міносвіти пропонує розробити законопроект з критеріями проведення укрупнення університетів – Бутенко

Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко анонсував законопроект, який визначатиме критерії, в яких випадках міністерство може проводити укрупнення закладів вищої освіти.

"По вищій освіті по укрупненню. Якщо ви звернете увагу на наш план дій уряду, там є ця частина, вона прямо записана, що "продовжити систему укрупнення закладів вищої освіти". Але механічне укрупнення нічого не дає, якщо немає системи", – сказав Бутенко на засіданні комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій у середу.

У зв'язку з цим, пропозиція Міносвіти розробити законопроєкт, який визначить критерії, в яких випадках міністерство може проводити ті чи інші укрупнення зрозумілим шляхом.

"Чому це важливо? Тому що як бачимо, що події, які відбувалися останнім часом – багато закладів вищої освіти зверталися до судів і ми мали неоднозначну судову практику у практиці реалізації укрупнень", – додам міністр.

Буденко зазначив, що університети повинні розуміти за яких умов знаходяться в зоні ризику.

Як повідомлялося, програма діяльності уряду на 2026-2027 роки передбачає продовження політики модернізації мережі закладів вищої освіти через укрупнення та об'єднання. Зокрема, передбачає об'єднання щонайменше 6 закладів вищої освіти до кінця 2027 року.

В лютому 2025 року голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив, що в Україні у 2025 році відбудеться щонайменше сім-вісім об'єднань університетів, а також розповів, що в 2024 році було проведено 9 об'єднань.

В серпні 2025 року тодішній міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявляв, що виважена політика укрупнення університетів в Україні буде продовжуватися.

В свою чергу, освітній омбудсмен Надія Лещик вважає, що держава Україна не може утримувати велику кількість закладів освіти, враховуючи витрати державних коштів.

Джерело: https://www.youtube.com/live/h4XzPg_9eTw