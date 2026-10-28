Бутенко про ідею Всеукраїнської контрольної з математики: це буде не так яскраво, але точно резонансно

Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко вважає вартою обговорення ідею проведення щорічної Всеукраїнської контрольної з математики по прикладу з Радіодиктант національної єдності.

"Ми вчора гарно країною написали національний радіодиктант. Я звертаюся до комітету і до міністерства, збираюся звернутися з листом до "Суспільного" – я вважаю, що на День науки (відзначається щороку у третю суботу травня – ІФ-У) нам варто написати Національну контрольну з математики", – сказала член освітнього комітету Наталія Піпа (фракція "Голос") на засіданні комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій у середу.

В свою чергу, міністр освіти Бутенко зазначив, що ідея цікава і варта обговорення. "Думаю, це буде не так яскраво, але це буде точно резонансно", – зазначив міністр, напівжартома додавши, що боїться, що після того, ще будуть контрольні з хімії, фізики і біології.

Як повідомлялося, щороку до Дня української писемності та мови Суспільне мовлення проводить Всеукраїнський радіодиктант національної єдності, який транслюється у прямому ефірі на платформах "Суспільного". За 27 років захід перетворився у всеукраїнський флешмоб, який щороку об'єднує сотні тисяч людей в Україні та за її межами.

Джерело: https://www.youtube.com/live/h4XzPg_9eTw