Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Бутенко про ідею Всеукраїнської контрольної з математики: це буде не так яскраво, але точно резонансно

1 хв читати
Додати як джерело
Бутенко про ідею Всеукраїнської контрольної з математики: це буде не так яскраво, але точно резонансно
Фото: https://www.facebook.com/andrij.butenko.392132

Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко вважає вартою обговорення ідею проведення щорічної Всеукраїнської контрольної з математики по прикладу з Радіодиктант національної єдності.

"Ми вчора гарно країною написали національний радіодиктант. Я звертаюся до комітету і до міністерства, збираюся звернутися з листом до "Суспільного" – я вважаю, що на День науки (відзначається щороку у третю суботу травня – ІФ-У) нам варто написати Національну контрольну з математики", – сказала член освітнього комітету Наталія Піпа (фракція "Голос") на засіданні комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій у середу.

В свою чергу, міністр освіти Бутенко зазначив, що ідея цікава і варта обговорення. "Думаю, це буде не так яскраво, але це буде точно резонансно", – зазначив міністр, напівжартома додавши, що боїться, що після того, ще будуть контрольні з хімії, фізики і біології.

Як повідомлялося, щороку до Дня української писемності та мови Суспільне мовлення проводить Всеукраїнський радіодиктант національної єдності, який транслюється у прямому ефірі на платформах "Суспільного". За 27 років захід перетворився у всеукраїнський флешмоб, який щороку об'єднує сотні тисяч людей в Україні та за її межами.

Джерело: https://www.youtube.com/live/h4XzPg_9eTw

Автори

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#контрольна #міносвіти #бутенко
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Україна очікує за кілька днів результатів роботи над гуманітарним розблокуванням Олешок - Зеленський

Україна очікує за кілька днів результатів роботи над гуманітарним розблокуванням Олешок - Зеленський

Україна працює над гуманітарним розблокуванням тимчасово окупованих Олешок Херсонської області, очікує побачити результат за кілька днів, заявив през…

Читати