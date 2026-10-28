Військовослужбовці "Азова" уразили понад 100 російських потягів

Військовослужбовці 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" завдають ударів по логістиці противника, зокрема лінії постачання пального у бік фронту.

"Завдяки вашим донатам та роботі фонду "Повернись живим", що передали 440 Starlink Mini, в результаті вогневого впливу з боку 1-го корпусу НГУ "Азов" було уражено понад 100 потягів, які здійснювали логістичні перевезення в інтересах противника", – повідомляє пресслужба "Азова".

Наголошується, що дрони "Азову" системно контролюють рух на залізничних станціях у толових районах забезпечення окупаційного угрупування на Донеччині, таких як Волнуваха, Дебальцеве, Ясинувата, а також Єнакієве та Довжанськ.

"Вибиті ланцюжки постачання пального на передній край – це брак боєкомплекту, послаблення забезпечення бойових підрозділів, провал підготовки озброєння і техніки. На окупантів чекає вкрай важка зима. Цього не виправити ні брехливими заявами, ні спецефектами від штучного інтелекту", – наголосили в корпусі.