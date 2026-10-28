Укриття в 76 закладах освіти відремонтували в Києві за два роки – Кличко

Ремонти в укриттях 76 закладів освіти виконали за останніх два роки в Києві, ще в 33 закладах роботи тривають, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Побудували 9 нових споруд подвійного призначення (4781 місць) для закладів освіти. Цьогоріч плануємо завершити будівництво ще 4 об'єктів (1774 місць)", – написав Кличко в телеграм-каналі в середу.

Зокрема, нещодавно було капітально відремонтоване укриття в одній зі шкіл у Солом'янському районі столиці. Як зазначив мер, раніше у цьому сховищі не було умов для навчального процесу, можна було тільки перечекати повітряну тривогу.

"Ремонт укриття площею 600 кв. м закінчили до початку навчального року, створивши в ньому навчальний простір. Відтепер всі 353 учні освітнього закладу мають змогу навчатися за очною формою. Розраховане сховище на 600 людей. Облаштували тут 13 зон. Забезпечили достатню кількість парт. Є зони відпочинку з м'якими пуфами, місця для зберігання верхнього одягу. На ремонт сховища з міського бюджету виділили 8 млн грн. Оглянув також відремонтовані у школі за кошти столиці їдальню та спортзал", – розповів він.

Кличко підкреслив, що ворог постійно обстрілює Київ, зокрема й навчальні заклади.

"Тому для столиці актуальною залишається безпека наших дітей і педагогів під час навчального процесу. Робимо все можливе, щоб діти могли навчатися очно там, де це дозволяють безпекові умови", – підкреслив міський голова.

Наразі 55% учнів у Києві навчаються очно, ще 26,5% – у змішаному форматі, 10,2% – у дистанційному, 8,3% – за індивідуальною формою.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/8002