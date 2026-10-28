Освітній омбудсмен повідомила про випадки прихованої оренди приміщень у школах

Освітній омбудсмен Надія Лещик наголошує, що надання приміщень закладу освіти сторонній фізичній особі для систематичного проведення занять без укладення відповідного договору оренди може містити ознаки прихованої оренди комунального майна.

"Отримала звернення від батьків здобувачів освіти… про тренування футбольної команди у спортивному залі закладу освіти… У межах реагування на це звернення з'ясувала, що заняття футбольної команди у спортивному залі закладу освіти проводилися неправомірно. Засновник повідомив, що використання спортивного залу для тренувань футбольної команди здійснюється на підставі меморандуму та надіслав нам цей меморандум. Однак коли я ознайомилася із документом, то виявила, що меморандум укладений між закладом освіти та фізичною особою, тобто тренером", – написала Лещик в мережі Facebook.

Вона наголосила, що декларативні положення меморандуму про покладення повної відповідальності на фізичну особу не мають достатньої юридичної сили без належного оформлення статусу надавача послуг.

Крім того, на її думку, надання приміщень закладу освіти сторонній фізичній особі для систематичного проведення занять без укладення відповідного договору оренди може містити ознаки прихованої оренди комунального майна.

"Наголошую: майно закладів освіти має використовуватися відповідно до вимог законодавства. Надання в оренду об'єктів та майна закладів загальної середньої освіти можливе за чітко визначеними цільовими призначеннями… На жаль, маємо випадки, коли приміщення закладів освіти та укриття, які перебувають на балансі закладів, використовуються особами, які не мають жодного стосунку до освітнього процесу, і таке користування належно не оформлено", – написала омбудсмен.

Вона повідомила, що просила засновника невідкладно провести додаткову перевірку і у з виявленими порушеннями дію меморандуму про співпрацю та партнерство припинено, як і систематичне проведення тренувань цією особою на базі закладу освіти.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1JRN7BgYzi/