На Південному мосту в Києві пошкоджено прогонову будову, автомобільні проїзди, конструкції метро та інженерні мережі – КМДА

Унаслідок російського удару 27 жовтня на Південному мосту в Києві пошкоджено залізобетонну прогонову будову, автомобільні проїзди, конструкції метрополітену та інженерні комунікації, наразі тривають першочергові відновлювальні роботи й обстеження споруди, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"КП "Київавтошляхміст" виконує першочергові роботи на ділянках, де не виявлено критичних пошкоджень. КП "Київський метрополітен" відновило першочергові кабельні мережі електропостачання, сигналізації, зв'язку та рух поїздів між станціями "Осокорки" та "Червоний Хутір". Відновлення інших інженерних мереж триває", – йдеться в повідомленні відомства у середу.

Фахівці комунальних підприємств працюють цілодобово. Паралельно профільні науково-дослідні інститути проводять динамічні випробування, геодезичний контроль деформацій, спостереження за розвитком дефектів і перевірні розрахунки.

Акт обстеження з результатами досліджень планують отримати на початку наступного тижня. Після цього ухвалять технічні рішення щодо подальшого відновлення мосту та наземної ділянки "зеленої" лінії метро.