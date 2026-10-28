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Освітній омбудсмен рекомендує батькам фіксувати факти примусового збору коштів на потреби школи

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Освітній омбудсмен рекомендує батькам фіксувати факти примусового збору коштів на потреби школи
Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Освітній омбудсмен Надія Лещик заявляє, що будь-які благодійні внески здійснюються батьками здобувачів освіти лише за власним бажанням і можливістю.

"Отримала звернення від батьків здобувачів освіти щодо ремонту за їхні кошти приміщень закладу освіти, зокрема кабінетів, у яких навчалися їхні діти, при переході до наступних класів. Інформація про це до батьків надійшла в усній формі з боку батьківського колективу. Також повідомляється про збір готівкових коштів з батьків для додаткової оплати праці штатних працівників закладу освіти", – написала Лещик в мережі Facebook.

У зв'язку з цим, вона наголосила, що саме засновник закладу освіти має забезпечити заклад усім необхідним, а будь-які благодійні внески здійснюються людьми за власним бажанням і можливістю.

"Якщо батьки бажають зробити благодійний внесок на потреби закладу освіти, то він має бути зарахований на казначейський рахунок закладу освіти, але не на рахунки благодійних чи громадських організацій", – додала омбудсмен.

Лещик рекомендувала батькам здобувачів освіти у випадках, якщо відбувається вимагання або примусовий збір коштів на потреби закладу, фіксувати це: зберігати листування, повідомлення, квитанції та інші документи, а також за можливості здійснювати фото-, аудіо- чи відеофіксацію таких обставин законними способами, а після цього – повідомляти про такі випадки працівникам Національної поліції України.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1JRN7BgYzi/

Автори

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#благодійність #освіта #омбудсмен
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